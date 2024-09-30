◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト5x-4巨人（29日、神宮球場）ヤクルトは長岡秀樹選手がサヨナラとなるタイムリーヒットを放ち、5連勝となりました。3-4と1点ビハインドで迎えた最終回、連打と送りバントで1アウト2,3塁のチャンスを作ったヤクルト打線。すると、続く松本直樹選手の鋭い打球はセカンド正面へ。代走で出場した三塁ランナー・並木秀尊選手は、内野ゴロとなった瞬間に迷わずスタートを切り、ヘッドスライディングでホーム