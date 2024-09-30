◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―４中日（２９日・マツダスタジアム）中日・高橋宏が“最優秀防御率”の初タイトルをほぼ手中に収めた。３回６安打２失点で降板し、２年連続で規定投球回に到達。防御率は１・３８と１２球団トップを堅持し、２リーグ制後の球団最優秀防御率だった１９５４年の杉下茂の１・３９を更新し、７０年ぶり球団新記録も樹立。「最低限の課題はクリアできた」と自ら栄冠をたぐり寄せた。苦しい立ち上が