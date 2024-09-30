配信初日から大ヒットゆりやんレトリィバァ（33）が女子プロレス界のレジェンドヒール・ダンプ松本（63）を演じたNetflix（ネトフリ）シリーズ「極悪女王」の配信が19日よりスタート、配信初日から4日間連続で日本の「今日のTOP10（シリーズ）」において1位を獲得した。さらに、「Netflix週間TOP10（シリーズ）」でも1位を獲得し、7月末から配信されていた「地面師たち」を押さえる大ヒットスタートを切った。【写真を見る】全女