〈JR東海道本線＆湖西線“ナゾの途中駅”「山科」には何がある？〉から続く北陸と関西は、昔から結び付きが強いのだとか。どう見たって、それは距離が近いからだろう。いまや北陸新幹線があるから、東京をはじめとする首都圏と北陸もだいぶ関係が強化されたという。【画像】 家賃半額、家具完備、通勤費4割補助…「京都近郊の町」生活を写真で一気に見る今年の春に新幹線が敦賀まで延伸したことで、東京からは北陸の大部