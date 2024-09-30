【ラ・リーガ第8節】(ワンダ・メトロポリターノ)A・マドリー 1-1(前半0-0)R・マドリー<得点者>[A]アンヘル・コレア(90分+5)[R]エデル・ミリトン(64分)<退場>[A]マルコス・ジョレンテ(90分+9)<警告>[A]ロビン・ル・ノルマン(63分)、コナー・ギャラガー(70分)、フリアン・アルバレス(75分)[R]ルカ・モドリッチ(40分)観衆:70,112人└観客の蛮行でマドリードダービーが20分間中断…GKクルトワへの投下物止まらず、選