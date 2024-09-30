今日9月30日（月）よる7時 日本テレビ系で放送の「エンタの神様」。バラエティ豊かな実力派芸人が最強のネタを次から次へと披露。今回もおなじみの豪華エンターテイナーたちが最強のネタでスタジオを沸かせる、日テレが誇る笑いの殿堂が帰ってきた！◎陣内智則は最新映像ネタで飛行機の緊急着陸！◎チョコレートプラネットは夜に使う秘密のアレで爆笑の展開に！◎さらば青春の光は会社を倒産の危機に追い込むのは意外なモノで…!?