山科という駅は、言うなれば運命の分かれ道のようなものだ。何を大げさな、と言われそうだが、少なくともこのあたりの鉄道に不慣れな人にとってはそうなのだから仕方がない。【画像】 JR東海道本線＆湖西線“ナゾの途中駅”「山科」を写真で一気に見るどういうことかというと、京都方面からやってくる新快速列車は、山科駅で二手に分かれるのだ。ひとつは、まっすぐ東に向かって大津や草津、守山といった駅を経て米原方面