自民党新総裁に選ばれた石破茂元幹事長（67）。総裁選「5度目の正直」で自民党トップの座を掴み取った男には「経済不安説」がささやかれており……。（記事初出は「週刊文春」9月5日号石破茂（67）の経済オンチが発覚！「サザンのチケットと株価が…」）【写真】この記事の写真を見る（4枚）◆◆◆「大学卒業後は三井銀行で、日本橋の本町支店に配属されまして……」今年5月13日の夕刻、東京・日比谷の帝国ホテル。自民党