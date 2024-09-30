結婚生活はときに、思いもよらぬ局面に直面するものです。今回は、結婚後にモラハラ夫へと変貌する男性の典型的な行動パターンを解説します。自分の趣味を強要最初は二人の共通の趣味でも、次第にその要求が一方的なものへと変わる場合があるようです。これは、意思の押しつけを行う兆候かもしれません。しつこい位置確認外出する度に「今どこにいるの？」と問われたり、友人との約束を詳細にチェックされるのも、結婚後の束縛を示