◆高校野球◇秋季岩手県大会▽３位決定戦久慈５−４専大北上＝延長１１回タイブレーク＝（２９日・きたぎんボールパーク）久慈は３位決定戦で、専大北上に延長１１回タイブレークの末、５―４で逆転勝ち。２年連続２度目の東北大会出場を決めた。初回に２点を先制され、追いかける展開。ただ意地を見せ、９回に同点に追いついた。延長１１回に和野虎牙（こうが）捕手（２年）の左前へのサヨナラ打で決着をつけた。この日、