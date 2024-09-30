茨城県東海村の核燃料加工会社「JCO」の臨界事故から30日で25年を迎えた。日本の原子力施設で初めて被曝（ひばく）による死者を出した事故だった。当時の村長だった村上達也さん（81）はどう感じ、どう過ごしてきたのか。そして今、何を思うのか。【画像】JCO臨界事故後も原子力を巡る事故やトラブルは相次いでいる「電力不足やエネルギー危機という声に乗って、何もかもしてしまえ、という雰囲気。日本は反省のない国だなと思