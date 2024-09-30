サッカーJ2リーグ第33節の10試合が、28日（土）、29日（日）に開催されました。J2最多入場者数となる55598人が詰めかけた首位攻防戦、首位清水エスパルスと横浜FCの対戦は両チーム譲らず1−1のドロー。勝ち点1を分けあい、清水が首位キープ。そして3位Ｖ・ファーレン長崎が敗れたため、2位横浜FCと3位長崎の勝ち点差は11。リーグ戦は残り5試合、清水と横浜FCは次節終了時点で長崎との勝ち点差を『13』以上に広げれば、J1自動昇格が