◆高校野球◇山形県秋季大会▽３位決定戦山形中央３−２東北文教大山形城北（２９日・ヤマリョースタジアム山形）山形の３位決定戦では山形中央が東北文教大山形城北に３−２。延長１１回無死満塁、押し出し四球で小坂楓投手（２年）がサヨナラのホームを踏んだ。２８日の準決勝・日大山形戦（延長１１回、２●３）に続き、２試合連続で延長にもつれ込む死闘を終えた小坂は「２試合とも延長戦を戦えたことは東北大会にもつな