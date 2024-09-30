◆高校野球◇秋季秋田県大会▽３位決定戦大曲工５−０本荘（２９日・さきがけ八橋）大曲工は３位決定戦で投打がかみ合い、５―０で本荘に勝利。３年ぶり９度目の秋季東北大会出場を決めた。エース・高橋青空（あくう）投手（２年）が大事な一戦で５安打完封。９回２死で最後の打者を中飛に打ち取ると、右拳を力強く振りかざし全身で喜んだ。「コントロールも外と内を使い分けられて、変化球でもカウントを取れた」。公式戦初