◆高校野球◇秋季宮城県大会▽３位決定戦東北学院榴ケ岡４―１石巻工（２９日・仙台市民）宮城の３位決定戦では、東北学院榴ケ岡が石巻工に４―１で勝利し、秋は初となる東北切符をつかんだ。先発したエース・佐々木健斗（２年）が３安打１失点（自責点０）と好投し、勝利を呼び込んだ。東北大会の組み合わせ抽選会は１０月３日に行われる。最後の打者が捕邪飛に倒れると、東北学院榴ケ岡のエース・佐々木健は小さくほえてガ