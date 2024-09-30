昨年９月３０日に兵庫・宝塚市の自宅マンションから宝塚歌劇団の宙組娘役・Ａさん（当時２５）が転落死してから、３０日で一年を迎えた。Ａさんの遺族は過酷な労働環境のほか、上級生からのいじめ・パワーハラスメントが原因と主張。歌劇団や親会社・阪急電鉄はパワハラ行為などはほぼ認めており、Ａさんの遺族に謝罪し、今年３月末に合意書を締結。パワハラを行った在団生は全員、遺族側に謝罪文を提出したという。宙組は６月