◆男子プロゴルフツアーバンテリン東海クラシック最終日（２９日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）首位と１打差の３位から出た幡地隆寛（３１）＝ディライトワークス＝が７バーディー、１ボギーの６５をマークし、大会記録２打更新の通算１７アンダーとし、逆転で今季＆通算２勝目を飾った。賞金ランクは８位に浮上。２週後のメジャー、日本オープン終了後の同ランク８位までに与えられる米ツアー、ＺＯＺＯ