ベテラン感のある風貌の上垣アナベテラン感のある風貌に、シブすぎる趣味。まるで落語の師匠のような所作。とても23歳とは思えない仕上がりで人気を集めるフジテレビアナウンサー・上垣皓太朗（うえがき・こうたろう）を直撃！あのー、ホントに新人さんですよね!?【写真】大ベテランの風格の上垣アナ＊＊＊■ハイハイがものすごく速かった――単刀直入に聞きますが、人生何周目なんですか？上垣そんな真面目なお顔で言われ