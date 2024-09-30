All Aboutが実施しているアンケートから、一般の方の不安定相場での立ち回り方を見ていきます。リアルな声から、ご自身の投資戦略の参考になるものを見つけ出してください。今回は埼玉県在住37歳女性のエピソードを紹介します。回答者プロフィール年齢性別：37歳女性同居家族構成：本人、長男（13歳）、次男（11歳）居住地：埼玉県職業：正社員年収：550万円金融資産：現預金400万円、リスク資産850万円■リスク資産内訳・投資信託