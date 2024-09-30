京都北白川発祥のラーメン店「天下一品」は10月1日、「ラーメン(並)1杯無料クーポン」のプレゼントを実施する。【関連記事】ラーメン魁力屋「お好きなトッピング100円割引券」9月27日から10月6日まで配布、普段配布の「お好きなラーメン100円割引券」と併用でき、「いつものラーメンをちょっと豪華に」楽しめる2024年「アプリで天下一品祭り」の一環として行う企画。天下一品では、10月1日を「てんかいっぴんの日」として、例年無