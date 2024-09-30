自民党の石破新総裁は、9月30日、党四役など役員人事を行う一方、10月9日に衆議院を解散し、27日に総選挙の投開票を行う方向で最終調整に入りました。石破総裁は1日に召集される臨時国会で首相に指名されますが、複数の自民党幹部によりますと、9日に衆院を解散し、15日公示、27日投開票の日程で総選挙を行う方向で最終調整しています。一方、9月30日の党役員人事については、この週末で幹事長に森山総務会長、総務会長に鈴木財務