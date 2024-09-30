◆ 大矢氏「周りが見えていた、ナイスセーフティー」奇襲で先制点奪い勝利へ導いた！パ・リーグ3位のロッテは29日、西武と対戦し2−0で勝利し、クライマックスシリーズ進出へ価値ある2連勝を挙げた。打線は6回、二死三塁から岡大海が初球で三塁手を襲うセーフティーバントを決め、先制点を奪った。8回には二死一・二塁で藤岡裕大が適時二塁打を放ち、追加点をとった。29日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2024』では、相