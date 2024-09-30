◆バレーボール プレシーズンマッチ サントリ４ー１広島ＴＨ（２９日・箕面トレーニングセンター体育館）前身Ｖ１リーグ男子の昨季覇者で、パリ五輪代表の高橋藍（らん、２３）が新加入したサントリーが２９日、新リーグ「大同生命ＳＶリーグ」（１０月１１日開幕）に向け、大阪・箕面市内でプレシーズンマッチを今季初の有観客で開催した。５セット形式で行われ、藍は第３セットまで出場し、１１得点で広島ＴＨを４―１で下