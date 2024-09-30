地元無視の東京30区候補者擁立「私は、 本気で政権を取りに行く覚悟であります」9月23日に行われた立憲民主党の代表戦。新たな代表に選ばれた野田佳彦議員は候補者の決意表明で、政権交代をするために立候補したと強調した。その2日後の9月25日。立憲民主党の東京都連は常任幹事会を開き、空席だった東京30区での候補者擁立を決めた。選ばれたのは五十嵐衣里都議会議員だ。「東京は一票の格差是正に伴う『10増10減』で選挙区が5つ