FWがいつまでたっても上達しないと悩むゴルファーに朗報！普通に打つだけでなく「飛ばす」と「置く」のふたつの打ち方をマスターしよう。FW自体がうまくなるだけでなく、200ヤード前後の距離の攻略までうまくなるレッスンを伝授する。 コースでかなり役立つ「飛ばす」と「置く」ふたつの打ち方！ ＦＷ（フェアウェイウッド）を使いたい場面は大きく分けてふたつあります。ひとつ目はパー