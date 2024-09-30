フレッシュリーグ九州硬式少年野球協会九州北部地区連盟主催の「第49回西日本新聞社杯少年硬式野球夏季西九州大会2024」（西日本新聞社共催、福岡市後援）が8月3、4、10日、福岡市西区の今津運動公園野球場などで行われた。北部地区連盟同士の対決となった決勝は、佐賀フィールドナインが9―4で筥崎ジンジャーズを破って3年ぶり2度目の優勝を果たした。大会は北部地区連盟をはじめ南部地区連盟、リトルシニア、ボーイズリーグ