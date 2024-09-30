警察車両の赤色灯29日午後8時45分ごろ、沖縄県読谷村渡慶次の村道交差点で、近くで開かれていた祭りの来場客4人が乗用車にはねられた。県警嘉手納署によると、介護職員の女性（52）が骨盤や太ももの骨を折る重傷で、15歳の女子中学生2人と土木業の男性（58）が足の打撲などの軽傷。車は逃走し、署はひき逃げ事件として運転していた男の行方を捜査している。署によると、白色の車が交差点を右折する際に4人をはね、そのまま逃走