◆女子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本女子オープン最終日（２９日、茨城・大利根ＣＣ西Ｃ＝６８４５ヤード、パー７２）首位で出た竹田麗央（りお、２１）＝ヤマエグループＨＤ＝が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１０アンダーでメジャー２連勝の今季＆通算７勝目。日本女子プロ選手権、日本女子オープンの同一年制覇は樋口久子、畑岡奈紗に続く３人目の快挙となった。１２月に行われる来季米ツアー参戦をか