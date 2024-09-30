創立９０周年を迎えた巨人。巨人での出場試合が多い野手、投手を中心に記録にも記憶にも残る歴代の「偉人」を紹介します。第１０４回は小久保裕紀。＊＊＊＊今季からソフトバンクの監督を務める小久保裕紀は、２００４年から３年間、巨人に在籍した。１９７１年１０月８日、和歌山県出身。星林から青学大に進み、銅メダルを獲得した９２年のバルセロナ五輪に大学生で唯一選出された。翌年のドラフト、逆指名でダイ