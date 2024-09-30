共和党副大統領候補のバンス上院議員＝28日、ペンシルベニア州ニュータウン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】急速に進歩する人工知能（AI）の行方に米大統領選が影響しそうだ。共和党副大統領候補のバンス上院議員は民主党支持者が多い巨大IT企業を敵視し、AIが生成する文章や画像が「左派的だ」と訴えている。共和党が政権を奪取すれば思想監視を進める恐れがある。トランプ前大統領は技術の安全確保を狙ったバイデン政権