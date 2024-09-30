「ＲＩＺＩＮ．４８」（２９日、さいたまスーパーアリーナ）休憩前、次回大会が「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１０ｉｎＮＡＧＯＹＡ」（１１月１７日、ポートメッセなごや）であることが発表された。ポートメッセなごや初進出となる同大会には、前ＲＩＺＩＮフェザー級王者のヴガール・ケラモフ（３２）＝アゼルバイジャン＝と、イゴール・タナベ（２４）＝ブラジル＝の参戦が決定。芦澤龍誠（２９）＝フリー＝と昇侍