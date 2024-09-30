2018年から「LINEマンガ」で連載され、46カ月連続で読者数ランキング1位を獲得、さらに 2021年間ランキング（女性編）第１位に輝いた、韓国発の大ヒット WEBマンガ「女神降臨」（yaongyi 著）。＜美＞と＜エンタメ＞が共鳴する傑作マンガとして日本中のZ世代の心を掴み、さらに世界10カ国語でも同時配信され、累計view数は驚異の64億回を記録した、世界的大人気WEBマンガ「女神降臨」が、この度、二部作構成で実写映画化されること