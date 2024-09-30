Koki,主演、渡邊圭祐、綱啓永の共演で韓国のWEBマンガ『女神降臨』が2部作で映画化されることが決定。前編『女神降臨 Before』が2025年3月20日、後編『女神降臨 After』が2025年5月1日に全国公開される。 参考：1人2役、3役は当たり前？渡邊圭祐、Koki,、林遣都らの出演作から探る“演じ分け”の妙 本作は、2018年からLINEマンガで連載され、46カ月連続で読者数ランキング1位を獲得し、2021年の女性編年間ランキング第1位