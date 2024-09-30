2024年1月1日、能登半島北部の輪島市や珠洲市を中心に能登半島地震が発生して多くの被害が出た。住宅だけでなく、道路や給排水施設などのインフラ、港湾、堤防にも被害は拡大した。そして9月21日、同じ地域で記録的な豪雨が発生。大きな水害に発展した。地形・地質の専門家である、だいち災害リスク研究所所長・横山芳春氏のレポートから、今回浮上した「地域特有」のリスクと命を守るために必要な準備について紹介する。（ダイヤ