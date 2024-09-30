偏差値は単なる入試の難易度にすぎない――。子にとって最善の学校を選ぶために、親が知るべきことは何か。SAPIXの広野雅明先生に「中学受験の素朴な疑問」をぶつける連載。第7回（全12回）は「学校の選び方」を取り上げる。（聞き手・文／教育アドバイザー鳥居りんこ）SAPIX古参講師だから知っている「本当にいい学校の共通点」――親の願いは、子どもが自立し豊かで幸せな人生を送ることだと思います。そのためには多額のお金