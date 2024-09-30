毒母によるスパルタ教育虐待の末、中学受験で全滅したE子さん。変わらない母の“同じ教育方針”もとで挑んだ高校受験では、志望校に合格した。E子さんの体験は「教育虐待とは何か」を考えるうえで示唆に富む。さらに、E子さんが毒親と絶縁しなかった“深すぎる理由”に目からウロコが落ちた。（取材・文／ジャーナリスト村田くみ）同じ勉強量で教育虐待に“感じる子”と“感じない子”の違いE子さんの母（70代）は自分ファース