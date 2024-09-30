超特急で失墜した新幹線への信頼日本が誇る「世界一」がガラガラと音を立てて崩れている。世界の高速鉄道の中でも、安全性、快適性、運行の正確さ、サービスの質の高さなどで頭ひとつ飛び抜けているとされてきた「新幹線」のトラブルが続いているのだ。9月19日、東北新幹線は時速315キロで走行中に連結部分が外れてしまった。自動的に緊急ブレーキがかかって停止をしたので、深刻な事故にはならなかったものの、前代未聞の事