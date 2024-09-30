ロシアによるウクライナ侵攻開始から2年半が経過する中、名古屋で平和を願うデモ行進が行われました。 【写真を見る】ウクライナ侵攻開始から2年半名古屋で平和を願うデモ行進犠牲者を悼んで黙とうも 29日、名古屋市中区で行われた、この活動には東海地方に住むウクライナからの避難民の他に、日本人を含む約80人が参加。 参加者らは侵攻による犠牲者を悼んで黙とうを捧げたあと、ウクライナの国旗を掲げて「戦争反対」や「