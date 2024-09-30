モデルで女優のKoki，（21）が主演映画でラブコメディーに初挑戦する。韓国の人気ウェブ漫画を2部作で実写化する「女神降臨Before」「女神降臨After」で、地味な容姿だった女子高生の主人公がメークのテクニックを学び、誰もが振り返る“女神”へと変身。恋と夢を追いかける9年間を描く。Koki，は「劇中では、本来皆が隠したがるすっぴんも全力で披露しました」と新境地をアピールしている。韓国のyaongyiさんによる原作は