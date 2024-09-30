「新馬戦」（２９日、中山）スピードで圧倒した。楽に先手を奪った１番人気のカンシン（牡２歳、父ビッグアーサー、母コスモダリア、栗東・西園翔）が後続を寄せつけず３馬身差で完勝。坂井は「調教に乗って能力を感じていました。いいスピードがあるので、それを生かす競馬を。きょうの結果に関しては力通りだと思います」と評価する。西園翔師は「千二に特化した種馬だし、これくらいの距離で頑張ってくれると思う」と、今