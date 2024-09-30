◇九州六大学野球最終週（2024年9月29日桧原）福岡大が逆転で3季連続63回目の優勝を決めた。同率首位で並んでいた西南大が九大に連敗し、福岡大は2年生左腕・楠井悠太が6回0/3を2失点、11三振を奪う力投で、北九大を3―2で下し7勝3敗で終了。6勝4敗の西南大を上回った。福岡大は第5週まで単独首位だった西南大を最終週で逆転した。かすかな光を追いかけた福岡大が逆転で優勝を果たした。「先発の楠井がよくしのいでくれた