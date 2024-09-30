ドウシシャAVライティング事業部の金谷衛さんレディー・ガガ、テイラー・スウィフト、山下達郎、奥田民生、スピッツなど、国内外の名だたるアーティストたちが、新作をカセットテープでリリースしている。昭和世代には懐かしく、Z世代には新しい音楽ソフトとして、カセットテープが再評価されているのだ。そんななか、あたかも1980年代から存在していたかのような顔を持つ「俺たちの青春ラジカセ。」が売れている。開発したの