「奥居（現・岸谷）香さんはめちゃくちゃかわいかった」と猫ひろしレディー・ガガ、テイラー・スウィフト、山下達郎、奥田民生、スピッツなど、国内外の名だたるアーティストたちが、新作をカセットテープでリリースしている。昭和世代には懐かしく、Z世代には新しい音楽ソフトとして、再評価されているのだ。「持っているのは、この1本だけなんですよ」そう言って、猫ひろしが透明のカセットケースから取り出したのは、プリ