◇パ・リーグソフトバンク6―2日本ハム（2024年9月29日エスコンF）ソフトバンクの2年目左腕・前田純投手（24）が29日、日本ハムを6回3安打無失点に抑え、プロ初登板初勝利を挙げた。中部商時代はベンチ入りさえかなわず、日本文理大を経て2022年育成ドラフト10位で入団。勝利投手では歴代で最も下位の指名順位となった。直撃コールで前田純の兄、日本通運の前田敬太投手に話を聞いた。――純投手がプロ初登板初勝利で