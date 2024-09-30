◇パ・リーグソフトバンク6―2日本ハム（2024年9月29日エスコンF）日本一に向けて新たな戦力が現れた――。ソフトバンクの2年目左腕・前田純投手（24）が29日、日本ハムを6回3安打無失点に抑え、プロ初登板初勝利。同カードの連敗も7で止めた。クライマックスシリーズ（CS）で対戦する可能性のあるライバルを封じる強烈アピール。中部商時代はベンチ入りさえかなわず、日本文理大を経て2022年育成ドラフト10位で入団。勝利