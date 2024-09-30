木村拓哉（51）と工藤静香（54）の次女でモデル、女優のKoki,（21）が29日にインスタグラムを更新。30日に待望のお知らせがあることを報告した。Koki,は「2024 9.30 mon am6:00」と日付と時間を動画でつづり「明日、やっと皆様にお知らせ出来ます！！」とコメントし、待望の報告があることをフォロワーへ呼びかけた。