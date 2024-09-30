「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（47）が、30日までに自身のYoutubeチャンネルでライブ配信を実施。27日に投開票された自民党総裁選で石破茂元幹事長（67）が新総裁になったことについて、今後の日本経済などに関する私見を述べた。「石破茂氏が自民党新総裁になったことで今後、国の経済はどのようになると分析しますか？」などという趣旨の質問が寄せられると、ひろゆき氏は「どちらかというと良い