◆ 首位打者＆最多安打獲得へサンディエゴ・パドレスのルイス・アラエス内野手（27）が現地時間29日のダイヤモンドバックス戦に「1番・一塁手」で先発出場。第3打席でシーズン200安打を達成した。大台到達に王手をかけてレギュラーシーズン最終戦に臨んたアラエスは、ダイヤモンドバックス先発右腕ファートに対して空振り三振、中飛と2打席凡退。それでも6回表の第3打席、カウント1-1から外角高めのチェンジアップを捉えると、