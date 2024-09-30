今週から開催替わりで、東京・京都・新潟の3場開催。重賞は3鞍が組まれている。 中でも見どころは、6日(日)に京都競馬場で行われる京都大賞典(3歳上・GII・芝2400m)だ。ジャパンCや天皇賞(秋)の前哨戦となるこのレースに、宝塚記念を制したブローザホーン(牡5、栗東・吉岡辰弥厩舎)、連覇を狙うプラダリア(牡5、栗東・池添学厩舎)、天皇賞(春)3着のディープボンド(牡7、栗東・大久保龍志厩舎)などが