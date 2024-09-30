プレジデンツ・カップ米国選抜と欧州を除く世界選抜の男子ゴルフ団体対抗戦、プレジデンツ・カップは29日、カナダ・モントリオールのロイヤルモントリオールGCで最終日が行われた。シングルスマッチで松山英樹（LEXUS）は世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）と対戦。8つのバーディーを奪い、1UPで競り勝った。早朝から結果を知った日本ファンが興奮の声を上げている。両軍のエース対決。先行したのはシェフラー